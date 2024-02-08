Посол Кузнецов: товарооборот между Россией и Финляндией за два года упал в шесть раз

Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов заявил в интервью РИА Новости, что товарооборот между Россией и Финляндией за два года уменьшился почти в шесть раз.

Как отметил дипломат, ещё недавно Россия входила в тройку ведущих торговых партнёров Финляндии, а сегодня располагается уже во втором десятке.

По его словам, разрыв связей двух стран вредит финской экономике.

«Тот факт, что Финляндия справляется с имеющимися вызовами значительно хуже, чем её северные соседи, которые не имели столь широких связей с нашей страной, говорит сам за себя», — сказал Кузнецов.

Также Кузнецов заявил, что финским производителям выгодны поставки оружия Украине.

Кроме того, по словам посла, Россия считает закрытие границ Финляндией шагом к разрыву отношений.