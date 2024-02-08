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Посол во Франции Мешков: поставка оружия в зону конфликта — это «красная линия»

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Посол России в Париже Алексей Мешков заявил, что любые поставки оружия в зону конфликта рассматриваются Москвой как «красная линия».

По его словам, сегодня Франция занимает десятое место среди стран, поставляющих вооружение Киеву.

При этом, как отметил дипломат, Париж под гнётом критики западных стран продолжает заявлять о наращивании таких поставок.

Делается это, по данным РИА Новости, вопреки тому, что поставки вооружений в зону конфликтов запрещены международными договорённостями.

Также Мешков предостерёг Париж от дальнейшего вовлечения в конфликт на Украине.

Ранее премьер Франции Габриэль Атталь сообщил о намерении и дальше наращивать военную помощь Украине.

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