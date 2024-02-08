Посол во Франции Мешков: поставка оружия в зону конфликта — это «красная линия»
По его словам, сегодня Франция занимает десятое место среди стран, поставляющих вооружение Киеву.
При этом, как отметил дипломат, Париж под гнётом критики западных стран продолжает заявлять о наращивании таких поставок.
Делается это, по данным РИА Новости, вопреки тому, что поставки вооружений в зону конфликтов запрещены международными договорённостями.
Также Мешков предостерёг Париж от дальнейшего вовлечения в конфликт на Украине.
Ранее премьер Франции Габриэль Атталь сообщил о намерении и дальше наращивать военную помощь Украине.