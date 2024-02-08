В США завершили расследование по делу о хранении Байденом секретных документов
Об этом заявил министр юстиции — генеральный прокурор Меррик Гарленд.
«Сообщаю вам, что специальный прокурор Роберт Хёр завершил своё расследование», — цитирует его ТАСС.
При этом Гарленд отметил, что намерен обнародовать «как можно больше информации» из доклада спецпрокурора в соответствии с требованиями закона и политикой министерства.
В октябре Байден дал показания по делу о ненадлежащем хранении секретных документов.
Также сообщалось, что 65% американцев недовольны экономической политикой США при Байдене.