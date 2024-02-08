В США завершили расследование по делу о хранении Байденом секретных документов

Спецпрокурор Роберт Хёр завершил расследование по делу о ненадлежащем обращении президента США Джо Байдена с секретными документами.

Об этом заявил министр юстиции — генеральный прокурор Меррик Гарленд.

«Сообщаю вам, что специальный прокурор Роберт Хёр завершил своё расследование», — цитирует его ТАСС.

При этом Гарленд отметил, что намерен обнародовать «как можно больше информации» из доклада спецпрокурора в соответствии с требованиями закона и политикой министерства.

В октябре Байден дал показания по делу о ненадлежащем хранении секретных документов.

Также сообщалось, что 65% американцев недовольны экономической политикой США при Байдене.