Генштаб ВС России: более 120 стран приступили к созданию информационного оружия
- РИА Новости
Соответствующее заявление он сделал во время выступления на «Инфофоруме-2024».
«С целью достижения информационного превосходства более 120 стран мира приступили к созданию информационного оружия, способного дезорганизовать государственное и военное управление, дезорганизовать и дезориентировать население, а также создать массовую панику», — цитирует его ТАСС.
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге по военно-биологической деятельности США заявил, что в Соединённых Штатах продолжается программа создания биологического оружия.