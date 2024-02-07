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Генштаб ВС России: более 120 стран приступили к созданию информационного оружия

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Начальник главного управления связи Вооружённых сил России — замначальника Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин заявил, что свыше 120 стран приступили к созданию информационного оружия.
Генштаб ВС России: более 120 стран приступили к созданию информационного оружия
  • РИА Новости

Соответствующее заявление он сделал во время выступления на «Инфофоруме-2024».

«С целью достижения информационного превосходства более 120 стран мира приступили к созданию информационного оружия, способного дезорганизовать государственное и военное управление, дезорганизовать и дезориентировать население, а также создать массовую панику», — цитирует его ТАСС.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге по военно-биологической деятельности США заявил, что в Соединённых Штатах продолжается программа создания биологического оружия.

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