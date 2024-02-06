RT провёл в Каире премьерный показ фильма к 80-летию дипотношений России и Египта

RT Arabic совместно с посольством России в Египте представил премьерный показ своего документального фильма «Возвращение», приуроченного к 80-летней годовщине установления дипломатических отношений между Москвой и Каиром.

Фильм рассказывает историю советского военного переводчика, отправленного в командировку в Египет в начале 1970-х годов. Во время его пребывания в Египте началась война Судного дня, в которой СССР выступил в роли союзника арабских государств.

Герой фильма вспоминает, как советские студенты и востоковеды увлекались египетским кино, как он жил в офицерском общежитии, как впервые увидел Египет. Через несколько десятилетий он уже в качестве туриста возвращается в страну, которую так сильно любит: бродит по знакомым улицам, встречает старых друзей, общается с людьми и заново окунается в культуру Египта, которому посвятил большую часть своей жизни.

В премьерном показе приняли участие глава государственной службы информации Египта Диа Рашван, замминистра иностранных дел Египта по европейским делам Халед Имара, официальный представитель Министерства иностранных дел Египта Ахмед Абу Зейд, посол России в Египте Георгий Борисенко, а также представители других египетских министерств. На мероприятии также присутствовали представители СМИ, в том числе газет Al-Ahram, Youm7 и Al-Dustour, телеканалов Sada El-Balad, TeN TV, MESAT и Al Ghad, агентства Middle East News Agency.

«Я хочу отметить роль СМИ, особенно телеканалов. И хочу подчеркнуть роль, которую играл и играет телеканал RT. Этот канал с самого начала его создания начал играть важную роль, даже до того как последние события стали иметь место как в Европе, так и на Ближнем Востоке. Во время пандемии COVID-19 этот канал сыграл значимую роль, передавая важную информацию для всех, а также представляя разные документальные фильмы в этот очень критический период для всего мира. Спасибо большое», — отметил замминистра иностранных дел Египта по европейским делам Халед Имара в приветственной речи.

Как напомнил посол России в Египте Георгий Борисенко, страны «вместе сражались за суверенитет Египта в период так называемой войны на истощение».

«Победа 6 октября 1973 года была одержана египтянами советским оружием. Именно этой странице совместной истории во многом посвящён фильм. Последние десять лет российско-египетские отношения переживают новый мощный подъём. Президенты Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси вывели отношения стран на новый уровень стратегического партнёрства», — заявил дипломат.

Руководитель RT Arabic Майя Манна подчеркнула, что команда RT в постоянном контакте с представителями крупных египетских СМИ.

«А в рамках этого визита мы договорились о сотрудничестве с Sada El-Balad и Radio Misr. Мы уверены, что наше взаимодействие будет плодотворным: RT Arabic готов делиться своими достижениями в области использования новейших технологий в работе ньюсрума и онлайн. А египетские коллеги помогут нашему каналу расширить аудиторию в самой большой стране арабского мира», — сказала она.

Фильм «Возвращение» будет показан в эфире RT Arabic и египетских телеканалов TeN TV и Sada-El Balad.