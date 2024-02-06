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Польское Минобороны окажет давление на Венгрию ради членства Швеции в НАТО

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Польское Министерство обороны предлагает оказать давление на Венгрию для ускоренного получения согласия на вступление Швеции в НАТО.
Польское Минобороны окажет давление на Венгрию ради членства Швеции в НАТО
  • РИА Новости

С предложением давления на Будапешт выступил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

«Стоит создать коалицию на предмет оказания позитивного давления, касающегося как можно более быстрого убеждения Венгрии», — сказал он, его слова приводит PAP.

Косиняк-Камыш планирует обсудить этот план с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

5 февраля венгерский парламент не смог проголосовать по ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО из-за отсутствия кворума.

Посол США в Будапеште Дэвид Прессман отмечал, что американские власти разочарованы тем, что Венгрия так затянула процесс ратификации вступления Швеции в НАТО.

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