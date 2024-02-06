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Оппозиция ФРГ не будет работать с критикующей помощь Украине партией Вагенкнехт

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Парламентский блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов не станет сотрудничать с «Союзом Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость», критикующим помощь Украине. Председатель блока Андреа Линдхольц назвала его немыслимым.
Оппозиция ФРГ не будет работать с критикующей помощь Украине партией Вагенкнехт
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA, Линдхольц заявила, что не может представить себе сотрудничество с новой партией депутата бундестага Сары Вагенкнехт и с партией «Левые».

Линдхольц отметила, что партия Вагенкнехт представляет собой смесь из «Альтернативы для Германии» и «Левых». И оба этих варианта, по её словам, не подходят оппозиционному блоку.

Ранее сообщалось, что партия Вагенкнехт выступила против приёма Украины, Молдавии и Грузии в Евросоюз.

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