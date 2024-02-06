Оппозиция ФРГ не будет работать с критикующей помощь Украине партией Вагенкнехт
- РИА Новости
Как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA, Линдхольц заявила, что не может представить себе сотрудничество с новой партией депутата бундестага Сары Вагенкнехт и с партией «Левые».
Линдхольц отметила, что партия Вагенкнехт представляет собой смесь из «Альтернативы для Германии» и «Левых». И оба этих варианта, по её словам, не подходят оппозиционному блоку.
Ранее сообщалось, что партия Вагенкнехт выступила против приёма Украины, Молдавии и Грузии в Евросоюз.