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Филиппо: в ЕС паника из-за возможного интервью Путина журналисту Карлсону

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Лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что страны Евросоюза испытывают чувство паники из-за возможного интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.
Филиппо: в ЕС паника из-за возможного интервью Путина журналисту Карлсону
  • AP

Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Они паникуют, потому что лгут, и ложь выйдет для них боком!» — заявил Филиппо.

Политик также отметил, что ситуация доходит до того, что отдельные европейские депутаты даже призывают запретить Карлсону пребывать на территории ЕС.

Филиппо добавил, что такие люди называют себя самопровозглашёнными представителями «лагеря добра», но «не поддерживают свободу слова, инакомыслие, дебаты и правду!».

Ранее член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что действующие американские власти боятся, что журналист Такер Карлсон возьмёт интервью у президента России Владимира Путина.

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