Сенатор Джабаров: деятельность Арктического совета утратит смысл без России

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что деятельность Арктического совета утратит смысл, если в нём не будет участвовать Россия.

Заявление приводит «Лента.Ру».

Он отметил, что Россия является ключевой арктической державой. Её выход из организации повлечёт последствия для других государств.

«Без участия России в этом совете его смысл, по сути, теряется», — сказал Джабаров.

Ранее посол по особым поручениям российского МИД Николай Корчунов заявил, что Москва не исключает выхода из Арктического совета в случае, если его деятельность не будет соответствовать интересам государства.