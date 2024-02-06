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Сенатор Джабаров: деятельность Арктического совета утратит смысл без России

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Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что деятельность Арктического совета утратит смысл, если в нём не будет участвовать Россия.
Сенатор Джабаров: деятельность Арктического совета утратит смысл без России
  • РИА Новости

Заявление приводит «Лента.Ру».

Он отметил, что Россия является ключевой арктической державой. Её выход из организации повлечёт последствия для других государств.

«Без участия России в этом совете его смысл, по сути, теряется», — сказал Джабаров.

Ранее посол по особым поручениям российского МИД Николай Корчунов заявил, что Москва не исключает выхода из Арктического совета в случае, если его деятельность не будет соответствовать интересам государства.

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