Сенатор Джабаров: деятельность Арктического совета утратит смысл без России
- РИА Новости
Заявление приводит «Лента.Ру».
Он отметил, что Россия является ключевой арктической державой. Её выход из организации повлечёт последствия для других государств.
«Без участия России в этом совете его смысл, по сути, теряется», — сказал Джабаров.
Ранее посол по особым поручениям российского МИД Николай Корчунов заявил, что Москва не исключает выхода из Арктического совета в случае, если его деятельность не будет соответствовать интересам государства.