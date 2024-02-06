Небензя назвал удары США по Сирии и Ираку попыткой Вашингтона улучшить свой имидж
Об этом заявил на заседании СБ ООН постпред России при организации Василий Небензя.
«Видим в этих попытках... желание хоть как-то подправить провальный имидж действующей американской администрации на международной арене в свете набирающей обороты президентской предвыборной кампании», — сказал он.
Также, по словам постпреда, США пытаются втянуть в конфликт крупнейшие страны Ближнего Востока.
Кроме того, Небензя подчеркнул, что действия англосаксов на Ближнем Востоке угрожают миру и безопасности.