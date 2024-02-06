Небензя назвал удары США по Сирии и Ираку попыткой Вашингтона улучшить свой имидж

Удары США по Ираку и Сирии являются попыткой Вашингтона подправить провальный имидж нынешней администрации перед президентскими выборами.

Об этом заявил на заседании СБ ООН постпред России при организации Василий Небензя.

«Видим в этих попытках... желание хоть как-то подправить провальный имидж действующей американской администрации на международной арене в свете набирающей обороты президентской предвыборной кампании», — сказал он.

Также, по словам постпреда, США пытаются втянуть в конфликт крупнейшие страны Ближнего Востока.

Кроме того, Небензя подчеркнул, что действия англосаксов на Ближнем Востоке угрожают миру и безопасности.