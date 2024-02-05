Песков: Запад знает, что изъятие активов России подорвёт экономическую систему

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что западные страны осознают, что изъятие активов России подорвёт основы мировой экономической системы.

Он подчеркнул, что подобная мера является посягательством на частную собственность. По его словам, изъятие активов подорвёт также и экономическую систему тех, кто реализует такие решения.

«Мы убеждены, что и принимающие решения понимают эти неизбежные последствия. Мы будем очень внимательно наблюдать за процессом обсуждения», — отметил Песков.

Ранее он заявил, что изъятие российских активов будет оспорено в судах.