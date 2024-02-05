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Песков: Запад знает, что изъятие активов России подорвёт экономическую систему

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что западные страны осознают, что изъятие активов России подорвёт основы мировой экономической системы.
Песков: Запад знает, что изъятие активов России подорвёт экономическую систему
  • РИА Новости

Он подчеркнул, что подобная мера является посягательством на частную собственность. По его словам, изъятие активов подорвёт также и экономическую систему тех, кто реализует такие решения.

«Мы убеждены, что и принимающие решения понимают эти неизбежные последствия. Мы будем очень внимательно наблюдать за процессом обсуждения», — отметил Песков.

Ранее он заявил, что изъятие российских активов будет оспорено в судах.

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