Песков: Запад знает, что изъятие активов России подорвёт экономическую систему
- РИА Новости
Он подчеркнул, что подобная мера является посягательством на частную собственность. По его словам, изъятие активов подорвёт также и экономическую систему тех, кто реализует такие решения.
«Мы убеждены, что и принимающие решения понимают эти неизбежные последствия. Мы будем очень внимательно наблюдать за процессом обсуждения», — отметил Песков.
Ранее он заявил, что изъятие российских активов будет оспорено в судах.