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МИД России: перевод экономики ЕС на военные рельсы угрожает безопасности в мире

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Форсированный перевод экономики Евросоюза на военные рельсы несёт угрозу безопасности в мире. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
МИД России: перевод экономики ЕС на военные рельсы угрожает безопасности в мире
  • РИА Новости

«Форсированный перевод европейской экономики на военные рельсы, за счёт которого в Евросоюзе предполагают преодолеть финансовый кризис, представляет собой потенциальный вызов безопасности для всего мира», — приводит ТАСС её слова.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель раскритиковал идеи о примирении сторон конфликта на Украине. Он призвал избежать «повторения ошибок».

Также политик заявил, что нужно не поддаваться призывам к миру на Украине и удвоить помощь ВСУ.

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