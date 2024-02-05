Британский политик и лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен призвал страны Запада перестать говорить о вооружённом конфликте с Россией.

«Россия не наш враг… Мы должны прекратить говорить о войне с Россией», — сказал он в эфире телеканала GB News.

Куртен подчеркнул, что ситуацию вокруг Украины можно урегулировать, если все стороны конфликта соберутся за столом переговоров и обсудят мирные соглашения.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что европейские политики создают из России образ врага для того, чтобы оправдать увеличение расходов на поддержку Украины.