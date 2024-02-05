Посол заявил, что около 1,2 млн туристов из России посетили Египет в прошлом году

Около 1,2 млн туристов из России посетили Египет в 2023 году. Об этом сообщил российский посол в Каире Георгий Борисенко.

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«По предварительным оценкам, насколько мы знаем, в прошлом году Египет посетили примерно 1,2 млн российских граждан», — приводит РИА Новости заявление. Борисенко подчеркнул, что рекорд (3,3 млн туристов) был установлен в 2014 году. Ранее управляющий директор туроператора Let's Fly (входит в группу компаний «Слетать.ру») Любовь Воронина рассказала, что в 2023 году самыми популярными зарубежными направлениями для отдыха среди россиян стали Турция, ОАЭ и Египет.