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Посол заявил, что около 1,2 млн туристов из России посетили Египет в прошлом году

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Около 1,2 млн туристов из России посетили Египет в 2023 году. Об этом сообщил российский посол в Каире Георгий Борисенко.
Посол заявил, что около 1,2 млн туристов из России посетили Египет в прошлом году
  • Gettyimages.ru

«По предварительным оценкам, насколько мы знаем, в прошлом году Египет посетили примерно 1,2 млн российских граждан», — приводит РИА Новости заявление.

Борисенко подчеркнул, что рекорд (3,3 млн туристов) был установлен в 2014 году.

Ранее управляющий директор туроператора Let's Fly (входит в группу компаний «Слетать.ру») Любовь Воронина рассказала, что в 2023 году самыми популярными зарубежными направлениями для отдыха среди россиян стали Турция, ОАЭ и Египет.

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