RT в Telegram
Подпишись

GT: НАТО хочет втянуть Россию и Китай в мировую войну через конфликт на Украине

Короткая ссылка
Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о России и Китае говорит о желании альянса развязать мировую войну.

Об этом пишет Global Times.

Отмечается, что ранее Столтенберг назвал КНР «наиболее серьёзной угрозой в долгосрочной перспективе», а её северного соседа — «наиболее насущной из них».

«Это явная подготовка общественного мнения к перерастанию конфликта на Украине в мировую войну», — говорится в публикации.

Ранее Столтенберг заявил, что Украина и боевые действия на её территории представляют собой «хорошую сделку» для Соединённых Штатов.

Кроме того, стало известно, что Столтенберг был номинирован на Нобелевскую премию мира.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить