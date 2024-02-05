GT: НАТО хочет втянуть Россию и Китай в мировую войну через конфликт на Украине
Об этом пишет Global Times.
Отмечается, что ранее Столтенберг назвал КНР «наиболее серьёзной угрозой в долгосрочной перспективе», а её северного соседа — «наиболее насущной из них».
«Это явная подготовка общественного мнения к перерастанию конфликта на Украине в мировую войну», — говорится в публикации.
Ранее Столтенберг заявил, что Украина и боевые действия на её территории представляют собой «хорошую сделку» для Соединённых Штатов.
Кроме того, стало известно, что Столтенберг был номинирован на Нобелевскую премию мира.