GT: НАТО хочет втянуть Россию и Китай в мировую войну через конфликт на Украине

Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о России и Китае говорит о желании альянса развязать мировую войну.

Об этом пишет Global Times.

Отмечается, что ранее Столтенберг назвал КНР «наиболее серьёзной угрозой в долгосрочной перспективе», а её северного соседа — «наиболее насущной из них».

«Это явная подготовка общественного мнения к перерастанию конфликта на Украине в мировую войну», — говорится в публикации.

Ранее Столтенберг заявил, что Украина и боевые действия на её территории представляют собой «хорошую сделку» для Соединённых Штатов.

Кроме того, стало известно, что Столтенберг был номинирован на Нобелевскую премию мира.