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Bloomberg: G7 и ЕС обсуждают использование активов России в качестве залога

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Использование замороженных активов России в качестве залога для финансирования Украины стало темой обсуждений, к которым приступили Группа семи (G7) и Европейский союз. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Bloomberg.
Bloomberg: G7 и ЕС обсуждают использование активов России в качестве залога
  • AP

По словам источников агентства, предполагается, что союзники Украины могли бы продать её долг, используя замороженные активы России в качестве обеспечения.

Cторонники такого решения полагают, что Россия возместит Украине ущерб при любом урегулировании конфликта. При этом, как пишет агентство, в случае, если Москва откажется идти на такой шаг, России могут предъявить претензии по замороженным активам.

Ранее газета Financial Times сообщила, что страны Запада планируют выпуск долговых обязательств для Киева, используя активы России в качестве поддержки для погашения долга.

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