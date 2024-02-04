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МИД Палестины призвал ввести санкции против министра нацбезопасности Израиля

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Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир должен быть подвергнут санкциям. С соответствующим призывом выступило Министерство иностранных дел Палестины.
МИД Палестины призвал ввести санкции против министра нацбезопасности Израиля
  • Gettyimages.ru

В опубликованном на странице палестинского внешнеполитического ведомства в социальной сети X сообщении указывается, что Бен-Гвир «представляет собой прямую угрозу безопасности и стабильности всего ближневосточного региона». С таким призывом МИД Палестины выступил после критики Бен-Гвира поставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

В конце января в ООН заявили о возможности увеличить объём доставки гуманитарной помощи в Газу из Иордании.

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