МИД Палестины призвал ввести санкции против министра нацбезопасности Израиля

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир должен быть подвергнут санкциям. С соответствующим призывом выступило Министерство иностранных дел Палестины.

В опубликованном на странице палестинского внешнеполитического ведомства в социальной сети X сообщении указывается, что Бен-Гвир «представляет собой прямую угрозу безопасности и стабильности всего ближневосточного региона». С таким призывом МИД Палестины выступил после критики Бен-Гвира поставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

В конце января в ООН заявили о возможности увеличить объём доставки гуманитарной помощи в Газу из Иордании.