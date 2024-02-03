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Сенатор Карасин: план Запада по конфискации активов России — акт бандитизма

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Председатель комитета Совета Федерации России по международным делам Григорий Карасин подчеркнул, что новый план западных стран по конфискации российских активов является актом бандитизма.
Сенатор Карасин: план Запада по конфискации активов России — акт бандитизма
  • РИА Новости

Такое мнение он высказал в беседе с «Лентой.Ру».

«Россия отреагирует на это как на акт международного бандитизма. Абсолютно неприкрытого, нарушающего все международные правила», — сказал Карасин.

Сенатор подчеркнул, что подобные действия Запада не соответствуют морально-профессиональным критериям международных отношений. 

Ранее газета Financial Times со ссылкой источники писала, что Запад планирует выпуск долговых обязательств для Украины, используя активы России в качестве поддержки для погашения долга.

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