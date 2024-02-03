Сенатор Карасин: план Запада по конфискации активов России — акт бандитизма
- РИА Новости
Такое мнение он высказал в беседе с «Лентой.Ру».
«Россия отреагирует на это как на акт международного бандитизма. Абсолютно неприкрытого, нарушающего все международные правила», — сказал Карасин.
Сенатор подчеркнул, что подобные действия Запада не соответствуют морально-профессиональным критериям международных отношений.
Ранее газета Financial Times со ссылкой источники писала, что Запад планирует выпуск долговых обязательств для Украины, используя активы России в качестве поддержки для погашения долга.