Трамп заявил, что нецензурные слова Байдена относятся ко всем его сторонникам
Его слова приводит издание New York Post со ссылкой на письмо предвыборного штаба Трампа.
По словам сторонников экс-лидера, Байден назвал Трампа «больным придурком», а также высказался нецензурно в его адрес.
«Вы знаете, он думает так не только обо мне, он думает так о каждом из моих гордых сторонников», — приводят слова Трампа его сторонники.
Ранее газета Politico писала, что Джо Байден за закрытыми дверями неоднократно оскорбительно высказывался в адрес Дональда Трампа.
По мнению нынешнего главы Белого дома, его вероятный оппонент на президентских выборах «наслаждается чужими несчастьями».