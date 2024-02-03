Трамп заявил, что нецензурные слова Байдена относятся ко всем его сторонникам

Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что оскорбительные слова президента Соединённых Штатов Джо Байдена относятся ко всем его сторонникам.

Его слова приводит издание New York Post со ссылкой на письмо предвыборного штаба Трампа.

По словам сторонников экс-лидера, Байден назвал Трампа «больным придурком», а также высказался нецензурно в его адрес.

«Вы знаете, он думает так не только обо мне, он думает так о каждом из моих гордых сторонников», — приводят слова Трампа его сторонники.

Ранее газета Politico писала, что Джо Байден за закрытыми дверями неоднократно оскорбительно высказывался в адрес Дональда Трампа.

По мнению нынешнего главы Белого дома, его вероятный оппонент на президентских выборах «наслаждается чужими несчастьями».