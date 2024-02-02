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МИД: Бельгия будет добиваться от Израиля компенсации за разрушение миссии в Газе

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Брюссель намерен добиваться от Израиля выплаты компенсации за разрушение в результате бомбардировок в Газе офиса Бельгийского агентства развития (Enabel), а также за уничтожение имущества других финансируемых ЕС проектов в анклаве. Об этом заявили в МИД Бельгии.
МИД: Бельгия будет добиваться от Израиля компенсации за разрушение миссии в Газе
  • Gettyimages.ru

Посол Израиля был вызван в МИД королевства для разъяснения ситуации с уничтожением 1 февраля в результате ударов Армии обороны Израиля бельгийской миссии.

«В ходе неформальной встречи глав МИД ЕС Бельгия поднимет вопрос о выплате компенсации за разрушенную инфраструктуру проектов, которые финансируются Евросоюзом и его членами», — приводит текст заявления ТАСС.

О разрушении офиса Enabel сообщила глава МИД Бельгии Аджа Лябиб. Она подчеркнула, что удары по гражданским зданиям неприемлемы.

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