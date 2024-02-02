Орбан: Венгрия не нуждается в оценках своей внешней политики со стороны Украины

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан подчеркнул, что Венгрия, будучи суверенной страной, не нуждается в оценке своей внешней политики со стороны украинских официальных лиц.

Об этом он заявил в интервью радио Kossuth.

Ведущий программы попросил Орбана прокомментировать слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что венгерские премьер и глава МИД Венгрии Петер Сийярто являются «не пророссийскими, а провенгерскими» политиками.

«Их мнение по этой теме не интересует... Мы суверенная страна и не претендуем на «печать кошерности» со стороны украинцев... Так что мы это оставляем без внимания», — цитирует Орбана РИА Новости.

Он добавил, что уважающая себя страна не стала бы делать подобные заявления.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск высказал мнение, что Виктор Орбан в настоящий момент является единственным антиукраинским политиком в Европейском союзе.