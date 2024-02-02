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Партия свободы Австрии: Нехаммер предал страну, поддержав финансирование Киева

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Канцлер Австрии Карл Нехаммер в очередной раз предал свою страну, поддержав передачу киевскому режиму €50 млрд, заявил председатель оппозиционной Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль.
Партия свободы Австрии: Нехаммер предал страну, поддержав финансирование Киева
  • Gettyimages.ru

«Одобрив пакет в €50 млрд для режима Зеленского, канцлер Карл Нехаммер в очередной раз предал и продал австрийцев и их с трудом заработанные налоговые деньги, положив их на алтарь ЕС в Брюсселе», — заявил политик.

Кикль подчеркнул, что Австрии «нужен каждый цент», чтобы остановить упадок благосостояния, который распространяется уже на средний класс.

«Налоговые деньги австрийцев должны быть потрачены в первую очередь на них самих, а не на интересы элит ЕС, тем более что Украина в финансовом отношении представляет собой «бездонную яму», — утверждает глава оппозиционной партии.

1 февраля евродепутат Харальд Вилимски, возглавляющий делегацию Австрийской партии свободы в Европарламенте, назвал решение о выделении помощи украинским властям плохой новостью для европейских налогоплательщиков.

Саммит ЕС утвердил долгосрочную программу бюджетной помощи Украине на €50 млрд. По оценкам испанской газеты El País, финансовая помощь поступила в критический для Киева момент, но даже этих средств будет недостаточно для достижения украинским руководством поставленных целей.

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