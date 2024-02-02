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Суд обязал экс-главу комиссии по смоленской катастрофе извиниться перед Туском

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Окружной суд Варшавы обязал бывшего главу комиссии по повторному расследованию смоленской авиакатастрофы Антони Мачеревича извиниться перед главой правительства Дональдом Туском за обвинение в укрывании виновных.

Об этом заявил адвокат Роман Гертых в своём аккаунте в социальной сети X.

Также, по его словам, суд обязал Мачеревича извиниться перед министром-координатором спецслужб Томашем Семоняком и главой МИД Радославом Сикорским.

Ранее глава канцелярии премьер-министра Польши Дональда Туска Ян Грабец заявил, что необходимо дать уголовно-правовую оценку действиям польской комиссии по расследованию авиакатастрофы в Смоленске.

Заместитель министра обороны Польши Цезари Томчик также заявил, что польская комиссия, которая расследовала крушение Ту-154 под Смоленском, тратила деньги не по назначению и лгала людям.

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