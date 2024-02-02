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Председатель Верховного суда Польши заявила о риске анархии в стране

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Первый председатель польского Верховного суда Малгожата Мановская заявила, что Польша стоит на пороге анархии из-за вспыхивающих правовых конфликтов между ветвями государственной власти.
Председатель Верховного суда Польши заявила о риске анархии в стране
  • AFP

Об этом она рассказала в интервью порталу Onet.

«Ещё не в полной силе и не в полной красе, но зачатки анархии у нас определённо есть», — отметила она.

По её мнению, если бы каждый государственный орган и субъект делали то, что должны были делать, и уважали свои полномочия, «хаоса, безусловно, было бы меньше».

Уточняется, что причиной такой позиции Мановской является противостояние новой партии власти и ушедшей в оппозицию старой. В итоге назначенные в прошлом члены судов страны и новый премьер Польши Дональд Туск постоянно обмениваются обвинениями и создают правовые конфликты.

«Нынешняя ситуация трагична, но если мы не сядем, не поговорим и не договоримся об определённых пограничных условиях, Польша может кончить очень плохо. Такая враждебность с обеих сторон должна прекратиться», — добавила она.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск пригрозил главе государства досрочными выборами в парламент, если он заблокирует бюджет.

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