RT в Telegram
Подпишись

Минюст Турции: суд арестовал 25 задержанных по делу о стрельбе в церкви

Короткая ссылка
Суд в Стамбуле постановил арестовать 25 задержанных после стрельбы в стамбульской церкви, в том числе россиянина. Об этом заявил министр юстиции Турции Йылмаз Тунч.

В своей социальной сети Х (Twitter) он написал, что в отношении 25 подозреваемых, в том числе гражданина Таджикистана Амирджона Хлигова и россиянина Давида Тандуева, которые подозреваются в членстве в террористической организации «Исламское государство»* и убийстве турецкого гражданина, выдан ордер на арест.

«Ещё девять подозреваемых отпущены на свободу под судебный контроль», — добавил Тунч.

Ранее телеканал Habertürk сообщил, что 60 человек задержали в связи со стрельбой в церкви Стамбула, 26 человек были депортированы.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 29.12.2014.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить