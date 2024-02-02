Минюст Турции: суд арестовал 25 задержанных по делу о стрельбе в церкви

Суд в Стамбуле постановил арестовать 25 задержанных после стрельбы в стамбульской церкви, в том числе россиянина. Об этом заявил министр юстиции Турции Йылмаз Тунч.

В своей социальной сети Х (Twitter) он написал, что в отношении 25 подозреваемых, в том числе гражданина Таджикистана Амирджона Хлигова и россиянина Давида Тандуева, которые подозреваются в членстве в террористической организации «Исламское государство»* и убийстве турецкого гражданина, выдан ордер на арест.

«Ещё девять подозреваемых отпущены на свободу под судебный контроль», — добавил Тунч.

Ранее телеканал Habertürk сообщил, что 60 человек задержали в связи со стрельбой в церкви Стамбула, 26 человек были депортированы.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 29.12.2014.