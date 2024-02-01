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В Израиле заявили, что Катар не передавал данных о возможной сделке с ХАМАС

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Катар не сообщал Израилю о возможной сделке по прекращению огня в секторе Газа, сейчас у израильских властей нет информации по этому поводу, заявил РБК советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.

«Несмотря на появившиеся ранее сообщения, на данный момент Израиль не получил от Катара никаких официальных сообщений по поводу намечающейся сделки по прекращению огня в Газе. Как только такие данные поступят, они будут обсуждаться военно-политическим кабинетом», — сказал он.

Телеканал Al Jazeera со ссылкой на Министерство иностранных дел Катара ранее сообщил, что Израиль согласился на прекращение огня в секторе Газа, ХАМАС также положительно отреагировал на такое предложение.

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