Остин принёс извинения за то, что скрывал от США состояние своего здоровья

Министр обороны США Ллойд Остин признал, что неправильно поступил, когда не проинформировал руководство страны о своём состоянии здоровья. Он принёс извинения коллегам и американскому народу.

«Мы подошли к этому вопросу неправильно. Я подошёл к этому неправильно, я должен был сообщить президенту о своём онкологическом диагнозе. Я должен был рассказать об этом своей команде и американской общественности. Я приношу извинения перед своими коллегами и перед американским народом», — цитирует шефа Пентагона РИА Новости.

Он также подтвердил, что не планирует уходить в отставку, несмотря на диагностированное у него онкологическое заболевание.

29 января глава Минобороны США вернулся к работе после почти месячного лечения рака простаты.