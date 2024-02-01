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Остин принёс извинения за то, что скрывал от США состояние своего здоровья

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Министр обороны США Ллойд Остин признал, что неправильно поступил, когда не проинформировал руководство страны о своём состоянии здоровья. Он принёс извинения коллегам и американскому народу.
Остин принёс извинения за то, что скрывал от США состояние своего здоровья
  • AP
  • © Kevin Wolf

«Мы подошли к этому вопросу неправильно. Я подошёл к этому неправильно, я должен был сообщить президенту о своём онкологическом диагнозе. Я должен был рассказать об этом своей команде и американской общественности. Я приношу извинения перед своими коллегами и перед американским народом», — цитирует шефа Пентагона РИА Новости.

Он также подтвердил, что не планирует уходить в отставку, несмотря на диагностированное у него онкологическое заболевание.

29 января глава Минобороны США вернулся к работе после почти месячного лечения рака простаты.

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