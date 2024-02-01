RT в Telegram
Подпишись

МИД: Россия внимательно относится к идеям стран БРИКС по украинскому конфликту

Короткая ссылка
Россия внимательно относится к инициативам, которые выдвигают страны БРИКС, по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил замглавы российского МИД, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков.
МИД: Россия внимательно относится к идеям стран БРИКС по украинскому конфликту
  • РИА Новости

«Мы с огромным уважением и вниманием относимся к инициативам и идеям, которые целый ряд участников БРИКС выдвигает в контексте ситуации, сложившейся на Украине», — сказал дипломат.

Рябков уточнил, что речь идёт о бразильской инициативе, предложениях по урегулированию со стороны Китая, а также о роли Южно-Африканской Республики в продвижении мира на Украине.

Ранее помощник президента по международным делам Юрий Ушаков заявил, что Россия была и остаётся готовой к диалогу с Украиной, но беседовать там не с кем — Киев запретил себе вести переговоры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить