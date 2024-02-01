МИД: Россия внимательно относится к идеям стран БРИКС по украинскому конфликту
- РИА Новости
«Мы с огромным уважением и вниманием относимся к инициативам и идеям, которые целый ряд участников БРИКС выдвигает в контексте ситуации, сложившейся на Украине», — сказал дипломат.
Рябков уточнил, что речь идёт о бразильской инициативе, предложениях по урегулированию со стороны Китая, а также о роли Южно-Африканской Республики в продвижении мира на Украине.
Ранее помощник президента по международным делам Юрий Ушаков заявил, что Россия была и остаётся готовой к диалогу с Украиной, но беседовать там не с кем — Киев запретил себе вести переговоры.