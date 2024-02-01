МИД: Россия внимательно относится к идеям стран БРИКС по украинскому конфликту

Россия внимательно относится к инициативам, которые выдвигают страны БРИКС, по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил замглавы российского МИД, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков.

«Мы с огромным уважением и вниманием относимся к инициативам и идеям, которые целый ряд участников БРИКС выдвигает в контексте ситуации, сложившейся на Украине», — сказал дипломат.

Рябков уточнил, что речь идёт о бразильской инициативе, предложениях по урегулированию со стороны Китая, а также о роли Южно-Африканской Республики в продвижении мира на Украине.

Ранее помощник президента по международным делам Юрий Ушаков заявил, что Россия была и остаётся готовой к диалогу с Украиной, но беседовать там не с кем — Киев запретил себе вести переговоры.