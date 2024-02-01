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Посольство: Иран предложил отменить визы для российских учёных

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Советник иранского посольства в Москве Хади Гударзи сообщил, что Иран предложил России отменить визы для поездок учёных двух стран.
Посольство: Иран предложил отменить визы для российских учёных
  • Gettyimages.ru

Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

«Сначала можно запустить безвиз для учёных, профессоров, которые являются сотрудниками университетов, чтобы они ездили в Россию и в Иран», — сказал Гударзи.

По словам дипломата, Иран уже направил соответствующее письмо российской стороне, в настоящий момент возможность безвизового режима для учёных обсуждается.

В сентябре 2023 года губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что в регион прибыли представители туроператоров из Ирана по безвизовому режиму.

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