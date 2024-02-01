Посольство: Иран предложил отменить визы для российских учёных
- Gettyimages.ru
Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.
«Сначала можно запустить безвиз для учёных, профессоров, которые являются сотрудниками университетов, чтобы они ездили в Россию и в Иран», — сказал Гударзи.
По словам дипломата, Иран уже направил соответствующее письмо российской стороне, в настоящий момент возможность безвизового режима для учёных обсуждается.
В сентябре 2023 года губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что в регион прибыли представители туроператоров из Ирана по безвизовому режиму.