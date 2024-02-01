Песков: Киев и коллективный Запад продолжают испытывать проблемы
- РИА Новости
Комментируя ситуацию с выделением ЕС помощи Киеву, Песков отметил, что в Кремле отслеживают всю информацию.
«Мы понимаем, что Киев продолжает испытывать проблемы и проблемы также испытывает и коллективный Запад», — заявил пресс-секретарь российского лидера.
Он назвал очевидным то, что произойдёт попытка переложить финансовое бремя поддержки киевского режима Вашингтоном на плечи налогоплательщиков в европейских странах.
Песков отметил, что Москва будет наблюдать за процессом принятия решений.
Ранее Financial Times писала, что лидеры стран Евросоюза 1 февраля соберутся на саммите для выяснения отношений с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном из-за помощи Украине.
Отмечается, что финансирование Украины на сумму €50 млрд в течение следующих четырёх лет не может быть одобрено без согласия властей Венгрии.