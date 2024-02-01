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Песков: Киев и коллективный Запад продолжают испытывать проблемы

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Киев и коллективный Запад продолжают испытывать проблемы.
Песков: Киев и коллективный Запад продолжают испытывать проблемы
  • РИА Новости

Комментируя ситуацию с выделением ЕС помощи Киеву, Песков отметил, что в Кремле отслеживают всю информацию.

«Мы понимаем, что Киев продолжает испытывать проблемы и проблемы также испытывает и коллективный Запад», — заявил пресс-секретарь российского лидера.

Он назвал очевидным то, что произойдёт попытка переложить финансовое бремя поддержки киевского режима Вашингтоном на плечи налогоплательщиков в европейских странах.

Песков отметил, что Москва будет наблюдать за процессом принятия решений.

Ранее Financial Times писала, что лидеры стран Евросоюза 1 февраля соберутся на саммите для выяснения отношений с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном из-за помощи Украине.

Отмечается, что финансирование Украины на сумму €50 млрд в течение следующих четырёх лет не может быть одобрено без согласия властей Венгрии.

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