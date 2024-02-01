Захарова — о катастрофе Ил-76: Байден сделал американцев соучастниками трагедии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала американцев соучастниками трагедии с крушением Ил-76 в Белгородской области с украинскими пленными на борту.

«Граждане США должны знать, на что идут их деньги. Байден и команда сделали американцев соучастниками кровавой трагедии», — написала она в Telegram.

В районе крушения военно-транспортного самолёта Ил-76 в Белгородской области, сбитого ВСУ, было обнаружено 116 фрагментов двух зенитных ракет с надписями на английском языке.

По данным СК России, украинские войска использовали для поражения самолёта управляемую ракету MIM-104A американского зенитно-ракетного комплекса Patriot.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами заявил, что самолёт Ил-76 с украинскими пленными был сбит над Белгородской областью американской системой Patriot.