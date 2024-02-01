Захарова — о катастрофе Ил-76: Байден сделал американцев соучастниками трагедии
- РИА Новости
«Граждане США должны знать, на что идут их деньги. Байден и команда сделали американцев соучастниками кровавой трагедии», — написала она в Telegram.
В районе крушения военно-транспортного самолёта Ил-76 в Белгородской области, сбитого ВСУ, было обнаружено 116 фрагментов двух зенитных ракет с надписями на английском языке.
По данным СК России, украинские войска использовали для поражения самолёта управляемую ракету MIM-104A американского зенитно-ракетного комплекса Patriot.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами заявил, что самолёт Ил-76 с украинскими пленными был сбит над Белгородской областью американской системой Patriot.