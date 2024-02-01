Туск заявил, что ЕС не даст Венгрии поблажек в обмен на финансирование Украины

Евросоюз не будет предоставлять Венгрии каких-то преференций в обмен на финансирование Украины, заявил премьер Польши Дональд Туск.

«Речь не идёт о том, чтобы в Европейском союзе кто-то получал награду за то, что является политическим шантажистом», — цитирует его РИА Новости.

По словам Туска, многие полагают, что политика Орбана не имеет ничего общего с Украиной и он хочет обходить европейское регулирование.

«Могу сказать, что ни один из политиков не склонен идти на такой странный компромисс. Никто не будет платить Виктору Орбану за то, что он согласится на выполнение наших правил», — добавил он.

Ранее Виктор Орбан обвинил ЕС в идеологической войне против Венгрии.

По мнению Орбана, Евросоюз всё ближе к империализму и всё меньше похож на сообщество суверенных государств.

До этого Financial Times со ссылкой на документ Евросоюза написала, что ЕС может саботировать венгерскую экономику, если Будапешт не снимет вето с помощи Киеву на саммите в Брюсселе 1 февраля.