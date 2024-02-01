FT: лидеры стран ЕС соберутся для выяснения отношений с Орбаном из-за Украины

Лидеры стран Евросоюза 1 февраля соберутся на саммите для выяснения отношений с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном из-за помощи Украине.

Об этом пишет газета Financial Times.

Отмечается, что главы стран ЕС предпримут последнюю попытку заставить Орбана согласиться выделить «жизненно важную помощь» Киеву на фоне обострения отношений между Брюсселем и Будапештом.

Европейские чиновники боятся, что если премьер Венгрии сохранит вето на помощь Киеву, то это приведёт «к непоправимому разрыву внутри объединения».

Отмечается, что финансирование Украины на сумму €50 млрд в течение следующих четырёх лет не может быть одобрено без согласия властей Венгрии.

Ранее Орбан обвинил ЕС в идеологической войне против Венгрии.

По его мнению, Евросоюз всё ближе к империализму и всё меньше похож на сообщество суверенных государств.

До этого Financial Times со ссылкой на документ Евросоюза написала, что ЕС может саботировать венгерскую экономику, если Будапешт не снимет вето с помощи Киеву на саммите в Брюсселе 1 февраля.