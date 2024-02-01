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Премьер Польши Туск: ЕС не пойдёт на компромиссы с Венгрией по вопросу Украины

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Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Европейский союз не намерен идти на компромиссы с Венгрией по вопросу Украины.
Премьер Польши Туск: ЕС не пойдёт на компромиссы с Венгрией по вопросу Украины
  • AP
  • © Omar Havana

Об этом польский премьер сказал перед внеочередной встречей лидеров стран ЕС.

Туск подчеркнул, что он не может согласиться с «высокоэгоистичной игрой» премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и принять её в условиях, когда «необходимо усилить давление на Россию».

«Однако пространства для компромисса нет. Мы не будем входить в компромиссы, если речь идёт о наших ценностях и в вопросе Украины», — цитирует Туска РИА Новости.

Он добавил, что позиция Орбана создаёт угрозу для безопасности ЕС, поэтому согласиться с такой политикой Венгрии невозможно.

Ранее Виктор Орбан обвинил ЕС в идеологической войне против Венгрии.

По мнению Орбана, Евросоюз всё ближе к империализму и всё меньше похож на сообщество суверенных государств.

До этого Financial Times со ссылкой на документ Евросоюза написала, что ЕС может саботировать венгерскую экономику, если Будапешт не снимет вето с помощи Киеву на саммите в Брюсселе 1 февраля.

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