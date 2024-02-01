Дипломат Гаврилов: США всё глубже толкают Европу в украинский конфликт
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Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».
«У Европы одна позиция: посмотрите, её толкают всё глубже и глубже в конфликт», — цитирует дипломата РИА Новости.
Гаврилов добавил, что Вашингтон всё больше перекладывает на Европу ответственность за продолжение конфликта, финансирование Киева и поставки вооружения.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что одобрение Германией нового пакета помощи Украине на €7 млрд говорит о том, что Соединённые Штаты заставляют своих подопечных раскошеливаться ещё больше.