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Дипломат Гаврилов: США всё глубже толкают Европу в украинский конфликт

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Соединённые Штаты всё глубже толкают европейские страны в конфликт на Украине, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Дипломат Гаврилов: США всё глубже толкают Европу в украинский конфликт
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

«У Европы одна позиция: посмотрите, её толкают всё глубже и глубже в конфликт», — цитирует дипломата РИА Новости.

Гаврилов добавил, что Вашингтон всё больше перекладывает на Европу ответственность за продолжение конфликта, финансирование Киева и поставки вооружения.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что одобрение Германией нового пакета помощи Украине на €7 млрд говорит о том, что Соединённые Штаты заставляют своих подопечных раскошеливаться ещё больше.

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