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Родителей школьников в Латвии заставили сдавать продукты и лекарства для ВСУ

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Родителей латвийских школьников заставили сдавать консервы, нижнее бельё и мусорные пакеты для украинских неонацистских формирований, заявил журналист Алексей Стефанов.
Родителей школьников в Латвии заставили сдавать продукты и лекарства для ВСУ
  • Gettyimages.ru
  • © william87

«Разослали всем обязаловку: собрать вот такой комплект и принести его в школу. Родители вынуждены подчиниться, поскольку все боятся оказаться «белой вороной», — приводит слова матери одного из детей Sputnik Ближнее зарубежье.

Отмечается, что продукты собирают для нацбатов «Карпатская сечь» и «Легион-В», а также полка «Азов»*.

Ранее польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что украинские политики воруют предоставленную Западом помощь, ожидая поражения Киева.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.

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