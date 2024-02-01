BFMTV: в магазинах Франции не хватает продуктов из-за блокад автотрасс фермерами

Из-за блокады автотрасс протестующими фермерами в магазинах Франции начали заканчиваться различные товары.

Об этом сообщает BFMTV.

По данным телеканала, в продуктовых стало не хватать свежих овощей, что отчасти связано с блокадой фермерами складских помещений.

Также за последние дни протестующие аграрии уничтожили продукцию нескольких иностранных грузовиков, перевозивших свежие овощи и фрукты.

Кроме того, из некоторых магазинов пропало мясо, рыба, сыры, йогурты и хлеб.

Ранее во Франции полиция задержала 79 фермеров при попытке захватить рынок под Парижем.

Также сообщалось, что французские фермеры на 150 тракторах устроили акцию протеста в центре Орлеана.