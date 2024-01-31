Боррель заявил о планах ЕС довести число подготовленных военных ВСУ до 60 тысяч
- РИА Новости
Об этом еврочиновник сказал по итогам неформальной встречи глав Минобороны стран ЕС.
По его словам, ЕС практически выполнил обязательство по подготовке 40 тыс. украинских военных.
«Теперь мы решили расширить это обещание и подготовить ещё 20 тыс., доведя таким образом общее число военных до 60 тыс.», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Боррель заявил, что страны ЕС уже передали киевским властям оружие на €28 млрд.