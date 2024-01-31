Aftonbladet: опасный предмет у посольства Израиля в Швеции оказался гранатой

Обнаруженный у здания посольства Израиля в Стокгольме опасный предмет является боевой гранатой. Об этом сообщила шведская газета Aftonbladet.

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«Это была ручная граната, которую перебросили через забор посольства. По оценкам, она боевая», — говорится в заявлении. Ранее полиция оцепила здание дипмиссии в Стокгольме из-за обнаружения опасного предмета.