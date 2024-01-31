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МИД России призвал положить конец взрывоопасной линии США на Корейском полуострове

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В Министерстве иностранных дел России призвали США положить конец своей взрывоопасной линии на Корейском полуострове.
МИД России призвал положить конец взрывоопасной линии США на Корейском полуострове
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Призываем положить конец безответственной и взрывоопасной линии США», — отмечается в заявлении.

Отмечается, что Вашингтон под лозунгом «индо-тихоокеанских стратегий» хотел бы подорвать независимое развитие стран региона и суверенное право их народов на сохранение и укрепление своей идентичности и выбор самостоятельного пути развития.

Также дипломаты заявили о нагнетании напряжённости на Корейском полуострове из-за США.

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