МИД России призвал положить конец взрывоопасной линии США на Корейском полуострове
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.
«Призываем положить конец безответственной и взрывоопасной линии США», — отмечается в заявлении.
Отмечается, что Вашингтон под лозунгом «индо-тихоокеанских стратегий» хотел бы подорвать независимое развитие стран региона и суверенное право их народов на сохранение и укрепление своей идентичности и выбор самостоятельного пути развития.
Также дипломаты заявили о нагнетании напряжённости на Корейском полуострове из-за США.