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Байден: Иран понесёт ответственность за передачу оружия атаковавшим базу США

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Иран понесёт ответственность за предоставление оружия атаковавшим американскую военную базу на северо-востоке Иордании, заявил президент США Джо Байден.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

«Я привлекаю их к ответственности в том смысле, что они предоставляют оружие людям, которые сделали это», — сказал Байден.

Ранее Байден поручил разработать варианты ответа на атаку в Иордании.

При этом он также заявил, что США не хотят расширения конфликта на Ближнем Востоке.

Также координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не ограничатся одним шагом в ответ на атаку на базу в Иордании.

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