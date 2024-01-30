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МО Греции: Афины могут продать боеприпасы для Киева на десятки миллионов евро

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Греция может продать лишние боеприпасы или боеприпасы с истекающим сроком годности для поставок Украине на десятки миллионов евро.
МО Греции: Афины могут продать боеприпасы для Киева на десятки миллионов евро
  • AP

Об этом заявил глава Министерства национальной обороны Греции Никос Дендиас.

«Хочу искренне сказать, что есть боеприпасы, срок годности которых истечёт в обозримом будущем, следовательно, это означает, что нам так или иначе придётся заменить их в какой-то момент, и они могут быть проданы», — цитирует его ТАСС.

Ранее газета The Times писала, что если республиканцы в американском конгрессе не разблокируют помощь Киеву, то артиллерийские снаряды закончатся у Вооружённых сил Украины к концу февраля.

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