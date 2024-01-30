МО Греции: Афины могут продать боеприпасы для Киева на десятки миллионов евро

Греция может продать лишние боеприпасы или боеприпасы с истекающим сроком годности для поставок Украине на десятки миллионов евро.

Об этом заявил глава Министерства национальной обороны Греции Никос Дендиас.

«Хочу искренне сказать, что есть боеприпасы, срок годности которых истечёт в обозримом будущем, следовательно, это означает, что нам так или иначе придётся заменить их в какой-то момент, и они могут быть проданы», — цитирует его ТАСС.

Ранее газета The Times писала, что если республиканцы в американском конгрессе не разблокируют помощь Киеву, то артиллерийские снаряды закончатся у Вооружённых сил Украины к концу февраля.