Власти Канады: Оттава выделит ещё $30 млн на гуманитарную помощь жителям Газы
- РИА Новости
Об этом сообщило правительство Канады.
Уточняется, что средства, в частности, будут выделены на реализацию программ по обеспечению региона продуктами питания.
Ранее спецборт МЧС России доставил гуманитарную помощь для жителей сектора Газа.
21 января в офисе координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях сообщили, что по меньшей мере 10 тыс. грузовиков с гуманитарной помощью въехало на территорию сектора Газа с начала эскалации палестино-израильского конфликта.