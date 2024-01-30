Власти Канады: Оттава выделит ещё $30 млн на гуманитарную помощь жителям Газы

Оттава объявила выделение ещё около $30 млн США на оказание гуманитарной помощи жителям Газы.

Об этом сообщило правительство Канады.

Уточняется, что средства, в частности, будут выделены на реализацию программ по обеспечению региона продуктами питания.

Ранее спецборт МЧС России доставил гуманитарную помощь для жителей сектора Газа.

21 января в офисе координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях сообщили, что по меньшей мере 10 тыс. грузовиков с гуманитарной помощью въехало на территорию сектора Газа с начала эскалации палестино-израильского конфликта.