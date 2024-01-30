Лёва Би-2 находится в аэропорту Таиланда и планирует вылететь в Израиль

Музыкант-иноагент Егор Бортник* (Лёва Би-2) находится в аэропорту Таиланда и ожидает вылета рейса в Израиль.

Об этом говорится в сообщении рок-группы «Би-2» в Telegram.

«Лёва Би-2 действительно находится в аэропорту, ожидая рейса в Израиль», — заявили в коллективе.

При этом остальным членам группы в ранее согласованном вылете в Израиль отказали.

Отмечается, что они по-прежнему находятся в миграционной тюрьме.

Ранее в консульском отделе российского посольства в Таиланде заявили, что трёх музыкантов из группы «Би-2» с российским гражданством смогут депортировать только в Россию.

Дипломаты уточнили, что у двоих из пятерых музыкантов есть израильские паспорта, помимо российских.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 26.05.2023.