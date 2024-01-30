RT в Telegram
Подпишись

Лёва Би-2 находится в аэропорту Таиланда и планирует вылететь в Израиль

Короткая ссылка
Музыкант-иноагент Егор Бортник* (Лёва Би-2) находится в аэропорту Таиланда и ожидает вылета рейса в Израиль.
Лёва Би-2 находится в аэропорту Таиланда и планирует вылететь в Израиль
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении рок-группы «Би-2» в Telegram.

«Лёва Би-2 действительно находится в аэропорту, ожидая рейса в Израиль», — заявили в коллективе.

При этом остальным членам группы в ранее согласованном вылете в Израиль отказали. 

Отмечается, что они по-прежнему находятся в миграционной тюрьме.

Ранее в консульском отделе российского посольства в Таиланде заявили, что трёх музыкантов из группы «Би-2» с российским гражданством смогут депортировать только в Россию.

Дипломаты уточнили, что у двоих из пятерых музыкантов есть израильские паспорта, помимо российских.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 26.05.2023.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить