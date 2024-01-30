Лёва Би-2 находится в аэропорту Таиланда и планирует вылететь в Израиль
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении рок-группы «Би-2» в Telegram.
«Лёва Би-2 действительно находится в аэропорту, ожидая рейса в Израиль», — заявили в коллективе.
При этом остальным членам группы в ранее согласованном вылете в Израиль отказали.
Отмечается, что они по-прежнему находятся в миграционной тюрьме.
Ранее в консульском отделе российского посольства в Таиланде заявили, что трёх музыкантов из группы «Би-2» с российским гражданством смогут депортировать только в Россию.
Дипломаты уточнили, что у двоих из пятерых музыкантов есть израильские паспорта, помимо российских.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 26.05.2023.