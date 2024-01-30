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Боррель: с 2018 года ЕС потратил €1,7 млрд на повышение военной мобильности

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Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель сообщил, что с 2018 года ЕС потратил €1,7 млрд на повышение военной мобильности в рамках объединения.
Боррель: с 2018 года ЕС потратил €1,7 млрд на повышение военной мобильности
  • РИА Новости

Об этом еврочиновник сказал в ходе выступления на европейском форуме по военной мобильности.

«С 2018 года Евросоюз уже вложил €1,7 млрд в 95 проектов в 21 стране Евросоюза, чтобы повысить уровень мобильности военных сил в ЕС», — цитирует его ТАСС.

При этом Боррель добавил, что украинский конфликт продемонстрировал, что созданных проектов недостаточно. Он призвал сделать больше для обеспечения безопасности ЕС.

Ранее Боррель заявил, что вместо умиротворения ситуации на Украине странам Европы нужно удвоить свои усилия по вооружению Киева «необходимыми инструментами» и возродить европейскую военную промышленность.

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