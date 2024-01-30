Недалеко от Штутгарта порядка 200 тракторов заблокировали движение по автобану
- AFP
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство DPA.
«Во вторник утром фермеры перекрыли автобан 81. Около 200 тракторов вызвали пробку в направлении Штутгарта между Зульцем-на-Неккаре (район Роттвайль) и Эмпфингеном (район Фройденштадт)», — пишет немецкое агентство.
Уточняется, что со временем полицейским удалось разогнать фермеров и ликвидировать пробку, после чего протестующие поехали дальше — в сам Штутгарт. Ожидается что в городе в акции протеста примет участие более 2000 тракторов.
Ранее группа французских фермеров заблокировала проезд по шоссе А15 в 10 км к северу от Парижа.