В МИД Турции указали на важность спокойной обстановки в Чёрном море

Турции важно, чтобы украинский конфликт не привёл к эскалации в Чёрном море, заявил глава МИД республики Хакан Фидан.

«Безопасность Чёрного моря очень важна для нас. Мы придаём большое значение тому, чтобы война на Украине не привела к эскалации в Чёрном море», — цитирует его ТАСС.

В начале года администрация турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана выпустила предупреждение о том, что минные тральщики, подаренные британскими властями Украине, не пропустят через проливы Турции.

Ранее посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что намерения Британии создать так называемую коалицию для помощи Украине в Чёрном море не будут осуществлены, корабли не смогут пройти в акваторию моря из-за позиции Турции.