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Французский наёмник назвал катастрофическим уровень медицины на Украине

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Военная медицина на Украине катастрофическая: медработниками становятся люди, ранее не имевшие отношения к этой сфере, заявил в комментарии Libération французский наёмник Арсен Сабанеев.
Французский наёмник назвал катастрофическим уровень медицины на Украине
  • Gettyimages.ru
  • © Thierry Dosogne

По его словам, уровень медицины ужасен, несмотря на присутствие компетентных людей. Он добавил, что с учётом нехватки врачей многие учатся оказывать помощь по ходу дела, не обладая необходимыми знаниями.

«Есть сантехники и специалисты по отоплению, которые в одночасье оказались медработниками!» — цитирует Сабанеева РИА Новости.

Ранее основательница организации SOS Donbass Анна Новикова-Бернэ рассказала RT, что наёмники из Франции действуют на Украине под видом добровольцев.

Российский посол Алексей Мешков вручил в Париже французским депутатам распечатку с сайта украинской дипмиссии во Франции, где звучит призыв к гражданам вступать в «Иностранный легион».

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