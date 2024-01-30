Военная медицина на Украине катастрофическая: медработниками становятся люди, ранее не имевшие отношения к этой сфере, заявил в комментарии Libération французский наёмник Арсен Сабанеев.

По его словам, уровень медицины ужасен, несмотря на присутствие компетентных людей. Он добавил, что с учётом нехватки врачей многие учатся оказывать помощь по ходу дела, не обладая необходимыми знаниями.

«Есть сантехники и специалисты по отоплению, которые в одночасье оказались медработниками!» — цитирует Сабанеева РИА Новости.

Ранее основательница организации SOS Donbass Анна Новикова-Бернэ рассказала RT, что наёмники из Франции действуют на Украине под видом добровольцев.

Российский посол Алексей Мешков вручил в Париже французским депутатам распечатку с сайта украинской дипмиссии во Франции, где звучит призыв к гражданам вступать в «Иностранный легион».