Президент Чехии Павел заявил о возможности сделки Трампа с Путиным после выборов

Президент Чехии Петр Павел заявил в интервью Чешскому радио, что бывший американский лидер Дональд Трамп может заключить соглашение с президентом России Владимиром Путиным, если на предстоящих президентских выборах в США одержит победу.

«Мы должны быть готовы к тому, что Дональд Трамп победит на президентских выборах, вступит в переговоры с президентом Путиным и заключит с ним некое соглашение», — цитирует Павела РИА Новости.

При этом чешский лидер отметил, что данное соглашение не будет выгодным ни для Украины, ни для Европы.

«К этому мы должны быть готовы. Это не означает, что мы ставим под сомнение трансатлантические связи или Соединённые Штаты как союзника», — подчеркнул Павел.

Однако, как заявил президент Чехии, Трамп смотрит на многие вещи «по-другому» и это может иметь «определённые последствия».

Ранее в The Washington Post заявили, что противодействие Трампа осложняет поддержку Киева и приближает победу Москвы.

Также Трамп вновь пообещал добиться мирного урегулирования на Украине до инаугурации.