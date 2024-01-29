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Сотрудники метро Парижа анонсировали забастовку до конца Игр-2024

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Профсоюзы Автономного агентства парижского транспорта объявили, что устроят забастовку с 5 февраля до конца Олимпийских игр.
Сотрудники метро Парижа анонсировали забастовку до конца Игр-2024
  • AFP
  • © Dimitar DILKOFF

Об этом сообщил телеканал BFMTV.

«Забастовка касается всех сотрудников RATP. Предупреждение направлено вследствие невозможности прийти к согласию... касательно недостаточных мер в отношении зарплат в 2024 году», — говорится в обращении.

Ранее сообщалось, что французская жандармерия стягивает броневики и личный состав в район крупнейшего в Европе продовольственного рынка Рюнжи на фоне сообщений протестующих фермеров о предстоящей блокаде столицы.

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