Сотрудники метро Парижа анонсировали забастовку до конца Игр-2024
- AFP
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Об этом сообщил телеканал BFMTV.
«Забастовка касается всех сотрудников RATP. Предупреждение направлено вследствие невозможности прийти к согласию... касательно недостаточных мер в отношении зарплат в 2024 году», — говорится в обращении.
Ранее сообщалось, что французская жандармерия стягивает броневики и личный состав в район крупнейшего в Европе продовольственного рынка Рюнжи на фоне сообщений протестующих фермеров о предстоящей блокаде столицы.